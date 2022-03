L’Arabie saoudite tue 81 personnes lors de sa plus grande exécution de masse

L’Arabie saoudite a exécuté samedi 81 personnes reconnues coupables de crimes allant du meurtre à l’appartenance à des groupes militants. Il s’agit de la plus grande exécution de masse connue de l’histoire moderne du royaume.

Le nombre d’exécutions a même dépassé le bilan d’une exécution massive en janvier 1980 pour les 63 militants reconnus coupables de s’être emparés de la Grande Mosquée de La Mecque en 1979, la plus grande attaque militante jamais menée contre le royaume et le site le plus sacré de l’islam.

La raison pour laquelle le royaume a choisi samedi pour les exécutions n’était pas claire. Elles sont néanmoins survenues alors que l’attention du monde restait concentrée sur la guerre en Ukraine et alors que les États-Unis espèrent faire baisser les prix record de l’essence. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, aurait également prévu un voyage en Arabie saoudite la semaine prochaine au sujet des prix du pétrole.

Le nombre de condamnations à mort en Arabie saoudite a chuté pendant la pandémie de COVID-19, bien que le royaume ait continué à décapiter des condamnés sous le roi Salmane et son fils autoritaire, le prince héritier Mohammed ben Salmane.

L’agence de presse saoudienne, gérée par l’État, a annoncé les exécutions de samedi, affirmant qu’elles incluaient les personnes « condamnées pour divers crimes, notamment le meurtre d’hommes, de femmes et d’enfants innocents ».

Le royaume a également déclaré que certaines des personnes exécutées étaient des membres d’al-Qaïda, du groupe État islamique, ainsi que des partisans des rebelles houthis du Yémen. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite combat les Houthis, soutenus par l’Iran depuis 2015 au Yémen voisin, qui ont pour but de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Parmi les personnes exécutées figuraient 73 Saoudiens, 7 Yéménites et 1 Syrien. Le rapport ne précise pas où les exécutions ont eu lieu.

« Les accusés ont eu le droit à un avocat et se sont vu garantir tous leurs droits en vertu de la loi saoudienne pendant le processus judiciaire, qui les a reconnus coupables d’avoir commis de multiples crimes odieux qui ont fait un grand nombre de morts parmi les civils et les forces de l’ordre », a déclaré l’agence de presse saoudienne.

« Le royaume continuera d’adopter une position stricte et inébranlable contre le terrorisme et les idéologies extrémistes qui menacent la stabilité du monde entier », ajoute le reportage. Il n’est pas précisé comment les prisonniers ont été exécutés, bien que les condamnés à mort soient généralement décapités en Arabie saoudite.

Une annonce de la télévision d’État saoudienne a décrit les personnes exécutées comme ayant « suivi les traces de Satan » dans la perpétration de leurs crimes.

Critiques à l’international

« Le monde devrait savoir maintenant que lorsque Mohammed ben Salmane promet des réformes, des effusions de sang suivront », a déclaré Soraya Bauwens, directrice adjointe de Reprieve, un groupe de défense basé à Londres.

Ali Adubusi, le directeur de l’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme, a affirmé que certaines des personnes exécutées avaient été torturées et avaient fait face à des procès « menés en secret ».

« Ces exécutions sont le contraire de la justice », a-t-il déclaré.

Exécutions de chiites

La dernière exécution massive du royaume remonte à janvier 2016, lorsque le royaume a exécuté 47 personnes, dont un important religieux chiite de l’opposition qui avait organisé des manifestations dans le pays.

En 2019, le royaume a décapité 37 citoyens saoudiens, pour la plupart appartenant à la minorité chiite, lors d’une exécution massive à travers le pays pour des crimes présumés liés au terrorisme. Il a également publiquement cloué le corps et la tête coupés d’un extrémiste condamné à un poteau en guise d’avertissement. De telles crucifixions après exécution, bien que rare, se produisent dans le pays.

Des militants, dont Ali al-Ahmed de l’Institut américain des affaires du Golfe et le groupe Democracy for the Arab World Now ont déclaré qu’ils pensaient que plus de trois douzaines de personnes exécutées samedi étaient également des chiites. La déclaration saoudienne, cependant, n’a pas identifié les confessions des personnes tuées.

Les chiites, qui vivent principalement dans l’est du royaume riche en pétrole, se plaignent depuis longtemps d’être traités comme des citoyens de seconde zone. Les exécutions de chiites dans le passé ont suscité des troubles régionaux. L’Arabie saoudite reste quant à elle engagée dans des pourparlers diplomatiques avec son rival régional chiite, l’Iran, pour tenter d’apaiser les tensions qui durent depuis des années.

Prise de la Grande Mosquée

La prise de la Grande Mosquée, en 1979, demeure un moment crucial dans l’histoire du royaume.

Un groupe de militants sunnites saoudiens ultraconservateurs avait pris la Grande Mosquée, qui abrite la Kaaba en forme de cube vers laquelle les musulmans prient cinq fois par jour, exigeant l’abdication de la famille royale Al Saud. Un siège de deux semaines avait suivi et s’était terminé par un bilan officiel de 229 morts. Les dirigeants du royaume ont rapidement adopté le wahhabisme, une doctrine islamique ultraconservatrice.

Depuis qu’il a pris le pouvoir, le prince héritier Mohammed, sous la direction de son père, a de plus en plus libéralisé la vie dans le royaume, ouvrant des cinémas, permettant aux femmes de conduire et réduisant les pouvoirs de la police religieuse autrefois redoutée du pays.

Cependant, les agences de renseignement américaines pensent que le prince héritier a également ordonné le meurtre et le démembrement du chroniqueur du « Washington Post » Jamal Khashoggi, tout en supervisant des frappes aériennes au Yémen qui ont tué des centaines de civils.

Dans des extraits d’une entrevue accordée au magazine The Atlantic, le prince héritier a évoqué la peine de mort, affirmant qu’un « pourcentage élevé » d’exécutions avait été stoppé grâce au paiement de soi-disant « argent du sang » aux familles en deuil.

« Eh bien, à propos de la peine de mort, nous nous sommes débarrassés de tout cela, sauf d’une catégorie, et celle-ci est écrite dans le Coran, et nous ne pouvons rien y faire, même si nous voulions faire quelque chose, car c’est un enseignement clair dans le Coran », a déclaré le prince, selon une transcription publiée plus tard par la chaîne d’information par satellite saoudienne Al-Arabiya.

« Si quelqu’un a tué quelqu’un, une autre personne, la famille de cette personne a le droit, après avoir saisi le tribunal, d’appliquer la peine capitale, à moins qu’elle ne lui pardonne. Ou si quelqu’un menace la vie de nombreuses personnes, cela signifie qu’il doit être puni de la peine de mort. Peu importe si je l’aime ou non (la loi), je n’ai pas le pouvoir de le changer », a-t-il expliqué.

Avec les informations d’Aya Batrawy, à Dubaï.