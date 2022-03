Raïf Badawi a été libéré après 10 ans d’emprisonnement, selon sa femme

Raïf Badawi a été libéré après 10 ans d’emprisonnement, affirme sa femme, Ensaf Haidar, qui vit à Sherbrooke avec leurs trois enfants.

Amnistie internationale a confirmé l'information au Devoir.



Le blogueur a été emprisonné en 2012 et condamné en 2014 à dix ans de prison, mille coups de fouet et à une amende d’un million de riyals saoudiens pour avoir critiqué les autorités religieuses de l’Arabie saoudite. Il a reçu cinquante coups de fouet en janvier 2015 lors d’une flagellation publique, mais il n’aurait plus été fouetté depuis.

D’autres détails suivront.