Dans les mines du Panshir, reconversion forcée pour les bannis du régime taliban

Par un froid mordant à plus de 3000 m d’altitude, Mohammad Israr Muradi gratte la terre avec un peu d’eau et un tamis improvisé. S’il a de la chance, l’ancien policier trouvera quelques miettes d’émeraude qu’il revendra pour une poignée d’afghanis.

Comme lui, ils sont des dizaines à se précipiter chaque fois qu’un trolley rempli de roches ressort d’un des innombrables puits s’enfonçant dans cette montagne de la vallée de Mikeni, dans le Panshir, environ 130 kilomètres au nord-est de Kaboul.

« Les émeraudes qu’on trouve, on les vend pour 50, 80, 100 ou 150 afghanis [0,65 à 1,90 dollar canadien au taux actuel] », explique calmement Mohammad Israr Muradi, 25 ans, qui était, il y a encore six mois, le chef de la police antiterroriste du district voisin de Paryan.

Photo: Mohd Rasfan Agence France-Presse

Comme nombre d’anciens policiers et d’anciens militaires, il s’est brusquement retrouvé sans travail à l’arrivée au pouvoir des talibans, mi-août, après la chute de l’ancien gouvernement soutenu par les États-Unis.

Mohammad Israr Muradi a alors investi quelques milliers d’afghanis et a tenté sa chance comme vendeur ambulant de vêtements d’occasion à Kaboul. Mais « ça n’a pas marché » et, sans argent, il a été « forcé » de se rendre à la mine, où, comme tous les nouveaux venus, il se contente du travail le plus ingrat et le moins bien payé.

Creusés à l’explosif

Si la présence d’émeraudes dans le Panshir est connue depuis des millénaires, l’exploitation sérieuse ne date que des années 1970 et reste largement artisanale, bien que la qualité et la pureté de la pierre soient souvent comparées à celles de l’émeraude colombienne, la plus recherchée de la planète.

À Mikeni, comme dans les autres mines de la région, chaque puits est possédé en copropriété par plusieurs dizaines d’associés et exploité par une équipe d’une dizaine de mineurs.

Les puits, qui s’enfoncent parfois sur plus de 500 m, sont creusés à l’explosif. Pour accéder au site depuis le bas de la vallée, il faut grimper en empruntant une piste tracée dans la neige, sillonnée par les chevaux et les ânes apportant le nécessaire, de la nourriture aux moteurs des générateurs électriques.

Photo: Mohd Rasfan Agence France-Presse

C’est cette difficulté d’accès, entre autres, qui a convaincu Gulabuddin Mohammadi de travailler à Mikeni. De l’armée afghane, où il a servi pendant sept ans, il se souvient que c’était « une très bonne job » payée 35 000 afghanis (445 dollars canadiens au taux actuel) par mois.

À la mine, en comparaison, « on est traités comme du bétail », soupire l’homme de 27 ans. « Nous n’avons pas de vrai endroit où vivre, nous sommes sous des tentes, explique-t-il. On n’a pas d’eau, pas de feu, pas de clinique si on tombe malade. »

Mais Gulabuddin Mohammadi n’avait pas le choix : « J’ai la responsabilité de nourrir les 25 membres de ma famille. »

Photo: Mohd Rasfan Agence France-Presse

Selon lui, de nombreux autres anciens soldats ou policiers sont allés travailler là, ne sachant pas très bien quelle allait être l’attitude des nouveaux maîtres du pays à leur égard.

À leur retour au pouvoir, ceux-ci avaient décrété une amnistie générale, mais plusieurs ONG ont depuis fait état de l’exécution ou de la disparition d’anciens membres des forces de sécurité.

Inspection des mains

Les talibans sont bien montés une fois jusqu’à la mine. C’était peu après leur arrivée au pouvoir, se remémore Mohammad Riyah Nizami, un haut gradé de la police de Kaboul qui a travaillé à Mikeni. « Ils ont rassemblé les travailleurs dans leurs chambres », leur ont examiné les mains pour repérer les nouveaux venus et en ont embarqué une vingtaine qui seront plus tard relâchés, raconte-t-il, expliquant que les talibans cherchaient « des combattants ».

Vallée encaissée et difficile d’accès, le Panshir est un bastion historique de la résistance contre les talibans et la dernière région à être tombée sous le contrôle total des islamistes, fin septembre.

Mohammad Riyah Nizami se souvient d’ailleurs de son voyage angoissant de Kaboul au Panshir, de sa « peur d’une incompréhension » aux nombreux barrages où les téléphones des voyageurs étaient inspectés.

Lui a eu de la chance : son travail, trouvé par un ami, consistait à pousser le chariot. Un peu plus de stabilité, 400 afghanis par jour, et une petite prime s’il trouvait un filon. Mais dès qu’il a pu, rappelé à Kaboul par les talibans ayant besoin de ses connaissances informatiques, il est rentré.

Photo: Mohd Rasfan Agence France-Presse

Ce qu’est prêt à faire aussi Mohammad Israr Muradi, étant donné que les talibans ont dit vouloir rebâtir l’armée et la police afghanes. Pendant des années, son travail était de poursuivre les talibans, mais aujourd’hui, confie-t-il, « s’ils me rappellent au travail, j’y vais ».