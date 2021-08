Sentiment d’urgence à l’aéroport de Kaboul après les attentats de jeudi

Les vols d’évacuation d’Afghanistan ont repris avec une nouvelle urgence vendredi, au lendemain de deux attentats suicides qui ont visé les personnes fuyant désespérément la prise du pouvoir par les talibans, faisant plus de 100 morts. Les États-Unis ont prévenu que d’autres attaques pourraient survenir avant la date limite pour le départ des troupes étrangères, le 31 août.

Alors que l’appel à la prière résonnait à travers Kaboul avec le rugissement des avions quittant le sol, la foule anxieuse à l’extérieur de l’aéroport de la ville était plus nombreuse que jamais. Des dizaines de membres des talibans portant des armes lourdes ont patrouillé dans une zone à environ 500 mètres de l’installation pour empêcher quiconque de s’aventurer au-delà.

Les attentats à la bombe de jeudi près de l’aéroport ont tué au moins 95 Afghans et 13 soldats américains, ont déclaré des responsables des deux pays. Il s’agissait de la journée la plus meurtrière pour les forces américaines en Afghanistan depuis août 2011.

Les autorités talibanes ont averti que le bilan pourrait s’alourdir, avec des morgues pleines à craquer et la possibilité que des proches retirent des corps de la scène. Quelque 115 personnes pourraient avoir été tuées dans les attaques, selon des responsables qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Au moins 10 corps gisaient sur le terrain à l’extérieur de l’hôpital Wazir Akbar Khan de Kaboul, où des proches ont déclaré que la morgue était pleine. Les Afghans ont dit que de nombreux morts ne sont pas réclamés parce que les membres de la famille voyagent depuis des provinces éloignées.

Dans un discours tenu jeudi soir, le président Joe Biden a blâmé la filiale afghane du groupe État islamique, qui est beaucoup plus radicale que les militants talibans qui ont pris le pouvoir il y a moins de deux semaines à la suite d’une attaque éclair à travers le pays.

« Nous sauverons les Américains ; nous ferons sortir nos alliés afghans et notre mission continuera », a déclaré M. Biden. Mais malgré une pression intense pour prolonger la date limite de mardi et son vœu de traquer les responsables, il a invoqué la menace de nouvelles attaques terroristes comme raison de s’en tenir à son plan — et les talibans ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il devait s’y tenir.

Les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan deux décennies après avoir été évincés lors d’une invasion dirigée par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001, orchestrés par des extrémistes d’al-Qaïda hébergés dans le pays. Leur retour au pouvoir a terrifié de nombreux Afghans, qui craignent de les voir réimposer le genre de régime répressif qu’ils ont exercé lorsqu’ils étaient au pouvoir. Des milliers de personnes se sont précipitées pour fuir le pays avant le retrait américain.

Les États-Unis ont déclaré que plus de 100 000 personnes avaient été évacuées en toute sécurité de Kaboul, mais jusqu’à 1000 Américains et des dizaines de milliers d’Afghans ont du mal à quitter la capitale. Le général Frank McKenzie, chef du commandement central des États-Unis supervisant l’évacuation, a déclaré qu’environ 5000 personnes attendaient des vols jeudi.