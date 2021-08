Le Département de la Défense américaine a confirmé jeudi qu’une explosion s’est produite aux abords de l’aéroport international de Kaboul où les évacuations de ressortissants étrangers et d’Afghans se poursuivaient toujours dans la journée.

La déflagration a fait suite à l’appel lancé dans la nuit de mercredi à jeudi à leurs citoyens par plusieurs pays d’éviter de se rendre aux portes de l’aéroport international Hamid Karzaï de la capitale afghane en raison de la menace terroriste jugée « très sérieuse » et « imminente » par les services de renseignements britanniques. Le groupe terroriste État islamique Province de Khorasan (ISKP), qui a revendiqué plusieurs attaques terroristes en Afghanistan et au Pakistan dans les dernières années, a été pointé du doigt.

« Nous pouvons confirmer une explosion à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul, a indiqué John Kirby, porte-parole du Pentagone sur le réseau Twitter jeudi matin. Les informations sur d’éventuelles victimes ne sont pas claires pour le moment ».

Selon Adam Khan, un témoin sur place cité par Associated Press, l’explosion aurait fait plusieurs morts et blessés parmi les personnes cherchant à entrer à l’intérieur de l’aéroport. L’homme se trouvait à 30 mètres du lieu de la déflagration.

Dans la nuit, plusieurs capitales occidentales ont mis en garde leurs ressortissants contre la perspective d’une attaque terroriste contre l’installation aéroportuaire de Kaboul.

« Les informations recueillies au cours de la semaine sont de plus en plus sérieuses : elles font état d’une menace imminente et grave pour la vie », a indiqué le secrétaire d’État britannique chargé des Forces armées James Heappey sur les ondes de Times Radio jeudi. « Il s’agit d’une menace très sérieuse, très imminente », peut-être « dans les prochaines heures », a-t-il ajouté.

Le premier ministre belge Alexander De Croo a indiqué que son pays avait reçu des informations des États-Unis et d’autres pays sur la « menace d’attentats-suicides contre la foule » massée près de l’aéroport pour fuir le pays tombé aux mains des talibans dans les derniers jours. Des craintes confirmées par l’ambassadeur américain par intérim à Kaboul, Ross Wilson.

Depuis le début du pont aérien, les États-Unis ont contribué à l’évacuation d’environ 95 700 personnes, dont 13 400 uniquement dans les 24 dernières heures.

Pour sa part le chef d’état-major par intérim de la Défense canadienne, le général Wayne Eyre, a indiqué que la mission des Forces armées canadiennes à Kaboul a pris fin dans les dernières heures et que la grande majorité du personnel canadien a quitté l’aéroport de Kaboul.

D’autres détails suivront