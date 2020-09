Affaire Khashoggi: un tribunal saoudien annule les cinq peines capitales

Un tribunal saoudien a annulé lundi, dans un verdict final, les cinq peines capitales prononcées pour le meurtre du journaliste critique du pouvoir Jamal Khashoggi, condamnant huit des 11 accusés à des peines allant de sept à 20 ans de prison.

« Cinq prévenus ont été condamnés à 20 ans de prison et trois autres à des peines allant de 7 à 10 ans », a indiqué l’agence officielle SPA, citant les services du procureur général.

Ce jugement, présenté comme un verdict final, a aussitôt été critiqué par la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les exécutions sommaires, Agnès Callamard, qui l’a qualifié sur Twitter de « nouvel acte » dans cette « parodie de justice ».

#JamalKhashoggi: 1.The Saudi Prosecutor performed one more act today in this parody of justice. But these verdicts carry no legal or moral legitimacy. They came at the end of a process which was neither fair, nor just, or transparent. https://t.co/nt4n2CqS21