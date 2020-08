Le nouveau premier ministre du Liban promet des réformes

Le nouveau premier ministre libanais, Moustapha Adib, s’est engagé lundi à l’issue de sa désignation à former rapidement un gouvernement chargé d’enclencher des « réformes » longtemps attendues et à conclure un accord avec le Fonds monétaire internationale pour sortir le pays du naufrage économique.

« La tâche que j’ai acceptée repose sur le fait que toutes les forces politiques (…) sont conscientes de la nécessité de former un gouvernement en un temps record et de commencer à mettre en œuvre des réformes, avec comme point de départ un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) », a déclaré M. Adib dans un discours télévisé.

Le Liban avait entamé en mai des négociations avec le FMI en vue d’un plan de sauvetage d’environ 10 milliards de dollars, en contrepartie d’une série de réformes longtemps boudées par les autorités libanaises. Mais les négociations sont désormais au point mort.

« Le temps n’est pas aux mots et aux promesses (…), mais à l’action », a ajouté M. Adib, disant vouloir former « une équipe ministérielle homogène composée de personnes compétentes (…) pour mettre en œuvre rapidement les réformes de base ».

Dans la foulée de sa désignation, M. Adib s’est immédiatement rendu dans un quartier dévasté par l’explosion gigantesque le 4 août au port de Beyrouth, qui a tué au moins 188 personnes et anéanti des quartiers entiers de la capitale. Ni le président Michel Aoun ni l’ex-premier ministre Hassan Diab ne s’étaient rendus dans ces quartiers.

L’explosion a alimenté la colère de la rue contre une classe politique jugée corrompue et incompétente.

En chemise et pantalon, l’air décontracté et peu escorté, le nouveau premier ministre a été à la rencontre de plusieurs habitants du quartier sinistré, leur demandant de lui faire « confiance » et de travailler « main dans la main », a constaté un correspondant de l’AFP.

Le Liban vit depuis l’automne dernier au rythme d’une instabilité politique et économique accrue, marquée notamment par un soulèvement populaire contre la classe dirigeante et un défaut de paiement historique ainsi qu’une dégringolade de la monnaie nationale.

La désignation de M. Adib intervient quelques heures avant l’arrivée à Beyrouth du président français Emmanuel Macron, qui entame lundi sa deuxième visite en moins d’un mois au Liban pour tenter de sortir le pays du marasme.

L’ancien premier ministre, Hassan Diab, nommé par les partis au pouvoir, a démissionné le 10 août, après l’explosion qui a fait au moins 188 morts et dévasté des quartiers entiers de la capitale.

Le drame, dû à la présence d’une énorme quantité de nitrate d’ammonium au port de Beyrouth au vu et au su des responsables, a alimenté la colère de la population, qui accuse la classe politique de négligence et corruption.

M. Macron, comme les autres responsables étrangers qui se sont succédés à Beyrouth depuis, a souligné la nécessité de réformes en profondeur. Il souhaite « un gouvernement de mission, propre, efficace, capable de mettre en œuvre les réformes nécessaires au Liban », selon une source de l’Élysée.

« Le diable qui prône la vertu »

M. Adib a obtenu l’aval des principaux blocs parlementaires. Seul le parti chrétien des Forces libanaises, qui a basculé dans l’opposition depuis le soulèvement populaire d’octobre 2019, a nommé l’indépendant Nawaf Salam, ancien ambassadeur à l’ONU soutenu par la contestation.

Le président français, attendu lundi soir à Beyrouth, se dirigera au domicile de la chanteuse iconique Fairouz, rare symbole d’unité d’un pays fragmenté. Mardi, il doit rencontrer les responsables politiques.

Il avait évoqué vendredi les « contraintes d’un système confessionnel » qui ont conduit « à une situation où il n’y a quasiment plus de renouvellement (politique) ».

Dimanche, le président Aoun, 85 ans, sourd jusque-là aux appels à réformer, a reconnu dans un discours à l’occasion du centenaire du Liban, célébré mardi, la nécessité de changer le système politique. De plus en plus conspué depuis la catastrophe du 4 août, il a même appelé à proclamer un « État laïc ».

Quelques heures plus tôt, le chef du puissant Hezbollah, Hassan Nasrallah, s’était dit prêt à discuter d’un nouveau « pacte politique » au Liban, où les communautés religieuses se répartissent le pouvoir.

Mais certains estiment qu’il s’agit d’annonces de pure forme à l’occasion de la visite de M. Macron.

« Quand la classe politique parle d’un État laïc, ça me fait penser au diable qui prône la vertu, cela n’a pas de sens », affirme Hilal Khashan, professeur de Sciences politiques à l’Université américaine de Beyrouth.

La nomination de M. Adib « ne va pas inaugurer une nouvelle ère dans l’histoire du Liban et je ne crois pas qu’elle va placer le Liban sur la route d’un véritable développement politique », poursuit-il.