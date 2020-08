Le Liban, théâtre d’une lutte d’influence

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi la mort de deux Canadiens dans la double explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août et fait plus de 171 morts. « Aujourd’hui, je me joins aux Canadiens partout au pays pour pleurer la perte de deux citoyens canadiens dans l’explosion tragique à Beyrouth, au Liban », a déclaré M. Trudeau par voie de communiqué. « Notre priorité absolue est de veiller à ce que les Canadiens et leurs familles qui ont été touchés par l’explosion disposent de l’aide consulaire nécessaire pour traverser cette période difficile », a-t-il précisé. En outre, les citoyens libanais qui se trouvent temporairement au Canada ont « la possibilité de prolonger leur séjour s’ils ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de l’explosion ».