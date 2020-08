De fortes explosions secouent Beyrouth, au Liban

Deux puissantes explosions successives ont secoué Beyrouth mardi, faisant « des morts et des blessés » selon les autorités libanaises, semant la panique et provoquant un immense champignon de fumée dans le ciel de la capitale libanaise. La Croix Rouge libanaise fait état de « centaines de blessés ».

L’origine des explosions qui ont brisé les vitres de nombreux immeubles et magasins à des kilomètres à la ronde n’était pas connue dans l’immédiat.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une première explosion suivie d’une autre qui provoque un gigantesque nuage de fumée.

The magnitude of the blast in Beirut captured in this one video. pic.twitter.com/ccJLnk8FKJ