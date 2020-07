La Turquie renforce son contrôle sur les réseaux sociaux

La Turquie a adopté mercredi une loi qui renforce considérablement les pouvoirs des autorités sur les réseaux sociaux, un texte controversé qui suscite l’inquiétude des défenseurs de la liberté d’expression.

Cette loi, votée tôt dans la journée par le Parlement, a été adoptée moins d’un mois après que le président Recep Tayyip Erdogan a appelé à « mettre de l’ordre » dans les réseaux sociaux, l’un des derniers espaces où les Turcs s’expriment encore librement.

Selon ce texte, les réseaux sociaux avec plus d’un million de connexions uniques par jour, comme Twitter et Facebook, doivent désormais avoir un représentant en Turquie et obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus.

Ces géants du numérique doivent en outre stocker en Turquie les données de leurs utilisateurs se trouvant dans ce pays. En cas de non-respect de ces obligations, une forte réduction de leur bande passante et des amendes sont prévues.

L’annonce d’un tel projet de loi avait suscité la vive préoccupation de nombreux internautes qui se sont mobilisés en ligne ces dernières semaines en utilisant le mot-clic « Touche pas à mon réseau social ».

Selon le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), la formation de M. Erdogan, cette loi vise à mettre fin aux insultes en ligne. Le texte avait été présenté après que la fille et le gendre du président ont essuyé des injures sur Twitter.

Mais les défenseurs de la liberté d’expression l’accusent de chercher à museler les réseaux sociaux, l’un des rares espaces où les voix critiques osent encore se faire entendre en Turquie.

« Censure »

Pourquoi cette loi maintenant ? Pour Yaman Akdeniz, professeur de droit à l’Université Bilgi d’Istanbul et expert en « cyberdroit », cela s’explique par « une hausse des critiques envers le gouvernement pendant la pandémie » de COVID-19.

« Alors que les organisations de presse écrite et audiovisuelle sont déjà sous le contrôle du gouvernement, les réseaux sociaux sont relativement libres », indique-t-il.

La loi adoptée mercredi « va renforcer les capacités du gouvernement à censurer les contenus numériques et à poursuivre les internautes », a déclaré dans un communiqué Andrew Gardner, chercheur sur la Turquie à l’ONG Amnesty International.

« C’est une violation claire du droit à la liberté d’expression en ligne », a-t-il ajouté, soulignant que de nombreux internautes turcs s’autocensurent déjà « par peur d’irriter les autorités ».

Twitter et Facebook sont en effet déjà étroitement surveillés par le gouvernement et de nombreux procès pour « insulte au chef de l’État » ou « propagande terroriste » s’appuient uniquement sur une ou quelques publications sur Twitter.

Le désamour entre M. Erdogan et les réseaux sociaux remonte à plusieurs années.

En 2013, Twitter et Facebook avaient été très utilisés pour organiser des rassemblements lors de grandes manifestations antigouvernementales connues sous le nom de « mouvement de Gezi ».

Les ONG s’inquiètent de l’érosion de la liberté d’expression en Turquie. Un contrôle accru des réseaux sociaux pourrait également limiter l’accès des Turcs à des informations indépendantes ou critiques, dans un paysage dominé par les médias progouvernementaux.

De nombreux Turcs s’informent en effet sur les réseaux sociaux en suivant par exemple les comptes Twitter de médias alternatifs ou de journalistes réputés indépendants, qui ont parfois plusieurs centaines de milliers d’abonnés.

« Les réseaux sociaux sont d’une importance capitale pour de nombreuses personnes qui les utilisent pour s’informer. Cette loi annonce une sombre période de censure en ligne », a ainsi estimé lundi Tom Porteous, de l’ONG Human Rights Watch.

Selon le dernier « rapport sur la transparence » de Twitter, la Turquie figurait, au premier semestre de 2019, en tête du palmarès des pays demandant le plus au réseau social de retirer des contenus, avec plus de 6000 requêtes.