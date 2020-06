Une deuxième vague déferle sur l'Iran

Photo: Données: Our World in Data

Une deuxième vague de coronavirus est en train de déferler sur l’Iran, si bien que les célébrations de mariages pourraient rapidement se transformer en funérailles, a averti lundi le ministre de la santé, Saeed Namaki . «Malheureusement, le corona va marquer un but à la 90e minute si certains fonctionnaires et la population croient que c’est terminé», a déclaré M. Namaki, en déplorant le manque de respect des consignes de distanciation physique dans les transports collectifs.En Iran, le président Hassan Rouhani a presque complètement mis fin aux mesures de confinement ces dernières semaines, en invitant en parallèle la population à la plus grande prudence. Samedi, tandis que les employés du gouvernement retournaient au bureau, M. Rouhani annonçait que les mosquées étaient sur le point de rouvrir leurs portes. Les commerces pourront bientôt rester ouverts plus tard que la limite fixée à 18h en temps de pandémie.