Trump met en garde l’Iran contre toute attaque visant des soldats américains en Irak

Le président des États-Unis Donald Trump a mis mercredi en garde l’Iran contre toute attaque visant des soldats américains en Irak.

« Selon nos informations […], l’Iran et ses protégés préparent une attaque sournoise contre des troupes américaines et / ou des installations en Irak », a tweeté M. Trump. « Si cela a lieu, l’Iran paiera un prix très élevé », a-t-il ajouté.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!