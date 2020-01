L’Iran a «involontairement» abattu l’avion ukrainien, selon la télévision d’État

La télévision d’État iranienne, citant l’armée, affirme que le pays a abattu de manière « non intentionnelle » l’avion ukrainien en raison d’une erreur humaine.

Ces informations contredisent une déclaration de Téhéran plus tôt vendredi niant fermement toute responsabilité pour l’écrasement du vol 752, et attribuant la tragédie à un incendie dans le moteur du Boeing 737-800.

Un communiqué militaire diffusé par la télévision d’État affirme que l’avion a été pris par erreur pour une « cible hostile » après que l’appareil eut tourné en direction d’un « centre militaire sensible » des Gardiens de la révolution. L’armée était à son « plus haut niveau de préparation », a-t-elle déclaré, au coeur des tensions accrues avec les États-Unis.

« Dans une telle condition, en raison d’une erreur humaine et de manière non intentionnelle, le vol a été touché », indique le communiqué. L’armée présente ses excuses pour la catastrophe et affirme qu’elle modernisera ses systèmes pour éviter de telles « erreurs » à l’avenir.

L’armée indique également que les responsables du tir sur l’avion ukrainien seront traduits en justice.

L’écrasement mercredi a coûté la vie à 176 personnes, dont 138 qui, selon le gouvernement fédéral, avaient le Canada comme destination finale.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a déclaré que le nombre de citoyens canadiens qui auraient été à bord de l’avion est de 57 — et non de 63, comme indiqué initialement par les autorités ukrainiennes.

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que plusieurs sources de renseignements avaient indiqué que l’avion avait été abattu par un missile iranien, peut-être par accident — un discours aussi tenu par le premier ministre britannique Boris Johnson et l’Australien Scott Morrison.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo est devenu le plus haut responsable américain à attribuer la responsabilité de l’écrasement à l’Iran lorsqu’il a fait des commentaires similaires vendredi.