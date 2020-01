Au moins neuf roquettes se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi sur la base aérienne d’Aïn al-Assad, dans l’ouest désertique de l’Irak, où sont postés des soldats américains, a indiqué à l’AFP une source de sécurité.

Cette attaque, toujours en cours, intervient un peu plus de 24 heures après un cafouillage des États-Unis, leur commandement militaire affirmant se retirer du pays conformément à un appel du Parlement et le Pentagone démentant. Plusieurs États membres de la coalition ont déjà retiré des soldats, par crainte de nouvelles attaques à la roquette, dont une quinzaine ont déjà visé des bases où sont postés les militaires de la coalition depuis fin octobre.

La télévision d'État iranienne a confirmé que Téhéran a riposté à l'assassinat du général Qassem Soleimani à coups de missiles contre une base américaine en Irak.

Toujours selon la télévision d'État iranienne, Téhéran menace de « réponses encore plus dévastatrices » en cas de nouvelle attaque américaine.

Du côté de la Maison-Blanche, on assure que le président Donald Trump a été informé des frappes et qu'il suit la situation « de près ».

« Nous sommes au courant des informations concernant des attaques contre des installations américaines en Irak. Le président a été informé, suit la situation de près et consulte son équipe de sécurité nationale », a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de l’exécutif américain.

