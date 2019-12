Trump trace une ligne à ne pas franchir pour Téhéran

En approuvant des frappes militaires en Irak contre une faction pro-iranienne accusée de la mort d’un Américain, le président américain, Donald Trump, a tracé une ligne rouge que l’Iran ne doit pas franchir, mais il a aussi pris le risque d’une escalade des tensions dans la région, selon des experts.

Deux jours après la mort d’un Américain dans une attaque à la roquette sur une base abritant des soldats américains à Kirkouk, dans le nord de l’Irak, l’armée américaine a tué au moins 25 combattants en bombardant dimanche des installations en Irak et en Syrie des Brigades du Hezbollah, une milice pro-iranienne que Washington tient responsable de la mort de son ressortissant.

Ces frappes étaient « une action défensive destinée à protéger les soldats et les ressortissants américains en Irak et […] à dissuader l’Iran », a assuré lundi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, sur la chaîne Fox.

« Nous avons pensé qu’il était important de frapper une cible clé pour envoyer un message très clair sur l’importance que nous accordons aux vies américaines », a précisé à la presse le secrétaire d’État adjoint chargé du Moyen-Orient, David Schenker, pour qui la réponse américaine a été « ferme, mais proportionnée ».

L’opération avait été ordonnée par le président américain, qui avait jusque-là fait preuve de « beaucoup de retenue » face aux provocations de Téhéran, a souligné pour sa part l’émissaire américain pour l’Iran, Brian Hook.

M. Trump avait rejeté les avis de ses conseillers qui le poussaient à bombarder l’Iran après la destruction en juin d’un drone américain dans le détroit d’Ormuz, et il s’était aussi abstenu de répliquer à la mi-septembre à des attaques contre des installations pétrolières saoudiennes attribuées à l’Iran.

Mais la mort d’un sous-traitant américain vendredi dans une attaque à la roquette contre une base militaire irakienne à Kirkouk, dans le nord de l’Irak, aura été la goutte qui a fait déborder le vase.

Possible escalade

Pour Martin Indyk, du Council on Foreign Relations, le président américain a ainsi exposé clairement sa position : « Le gouvernement Trump trace une ligne rouge en Irak et Syrie pour l’Iran et ses supplétifs : pas de morts américains. »

« Mais ce que cela implique, c’est que tout le reste [comme des attaques contre les champs pétroliers saoudiens] ne provoquera pas de réponse armée des États-Unis », a ajouté dans un tweet l’ancien diplomate, qui craint que ce message encourage Téhéran à lancer de nouvelles opérations pour affaiblir la position des États-Unis dans la région.

Nous avons pensé qu’il était important de frapper une cible clé pour envoyer un message très clair sur l’importance que nous accordons aux vies américaines

Peter Bergen, du centre de recherche New America, a estimé au contraire dans une tribune publiée par CNN que les frappes de dimanche avaient révélé « un usage de la force sensé et proportionné de la part d’un commandant en chef qui, malgré sa rhétorique souvent frénétique, s’est jusqu’ici montré réticent à se lancer dans une guerre ouverte avec l’Iran ».

De fait, les États-Unis ont fait savoir qu’ils cherchaient à dissuader Téhéran et non à aggraver les tensions. « Nous ne cherchons pas une escalade, là, nous cherchons une désescalade », a souligné M. Schenker.

Colère en Irak

Les frappes américaines ont provoqué l’indignation en Irak et le gouvernement irakien s’est dit forcé de « revoir ses relations » avec les États-Unis, tandis que des dizaines de députés irakiens ont appelé à réexaminer l’accord de coopération américano-irakien encadrant la présence de 5200 soldats américains dans le pays.

Pour l’ancien diplomate Richard Haas, les déclarations fréquentes de Donald Trump contre les « guerres sans fin » et les tensions internes en Irak, pris en étau depuis la chute de Saddam Hussein en 2003 entre ses alliés américain et iranien, « pourraient bien conduire le gouvernement irakien à demander le départ des forces américaines ». « Ce serait un triste dénouement » pour la guerre en Irak, a-t-il noté dans un tweet.

Le fait que le président américain soit en pleine précampagne électorale inquiète les experts qui, comme Martin Indyk, craignent que Téhéran lance de nouvelles attaques destructrices pour mettre Donald Trump au défi de tenir ses promesses électorales de faire « rentrer au pays » les soldats américains déployés au Moyen-Orient.

« Si des militaires américains sont attaqués en Irak, Trump se retrouvera face à un choix peu enviable : mener une autre guerre au Moyen-Orient ou céder », conclut l’ancien diplomate.