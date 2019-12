En Afghanistan, la guerre a fait plus de 100 000 victimes civiles en 10 ans

Le conflit afghan a fait plus de 100 000 victimes civiles, tuées et blessées, en 10 ans, a annoncé jeudi le responsable de la mission de l’ONU en Afghanistan (MANUA) dans un communiqué.

« La guerre en Afghanistan continue à prélever un épouvantable tribut chez les civils », a dit Tadamichi Yamamoto, sur fond de poursuite du conflit entre les talibans et le gouvernement afghan, soutenu par les forces américaines.

« Les pertes civiles ont récemment dépassé les 100 000 [victimes] sur les seules 10 années passées », a ajouté le chef de la MANUA, faisant part de son « extrême tristesse ».

La mission onusienne, qui n’a pas fourni de précisions sur ce chiffre, fait un comptage systématique des victimes civiles depuis 2009.

Elle publie des rapports trimestriels détaillés sur le sujet. Elle avait annoncé à la mi-octobre qu’un record avait été établi au troisième trimestre de 2019, avec 1174 civils tués et 3139 blessés.

Les États-Unis et les talibans sont depuis plus d’un an en pourparlers sur un accord de retrait des forces américaines, incluant a minima une réduction des violences et des garanties sécuritaires du côté des insurgés.

Dans son communiqué, M. Yamamoto a réitéré l’appel des Nations unies à « toutes les parties prenantes à effectuer des pas sincères et concrets vers une fin de la guerre ».