Cinq Saoudiens condamnés à mort à Riyad pour le meurtre de Jamal Khashoggi

Cinq Saoudiens poursuivis pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi ont été condamnés à mort par un tribunal de Riyad, qui a disculpé deux des principaux suspects, un conseiller royal et un chef du renseignement, a annoncé lundi le procureur général d’Arabie saoudite.

Jamal Khashoggi, un collaborateur du Washington Post, a été assassiné à 59 ans, en octobre 2018 lors d’une opération qui a plongé l’Arabie saoudite dans l’une de ses pires crises diplomatiques et terni l’image du prince héritier Mohammed ben Salmane, soupçonné d’être le commanditaire du meurtre.

Critique du régime saoudien après en avoir été proche, le journaliste a été étranglé et son corps découpé en morceaux par une équipe de 15 hommes venus de Riyad dans le consulat du royaume à Istanbul, selon les responsables turcs. Ses restes n’ont jamais été retrouvés.

« Le tribunal a condamné à mort cinq hommes qui ont directement participé à l’assassinat », a indiqué lundi le procureur dans un communiqué.

Aucune accusation n’a été retenue contre Saoud al-Qahtani, un proche conseiller du prince héritier, a ajouté le procureur, indiquant que l’ancien numéro deux du renseignement, le général Ahmed al-Assiri, avait été acquitté.

Le général Assiri était soupçonné d’avoir supervisé l’assassinat du chroniqueur du Washington Post et d’avoir été conseillé par Saoud al-Qahtani, confident du prince héritier.

Saoud al-Qahtani a été interrogé, mais n’a pas été inculpé « faute de preuves » et le général Assiri a été inculpé, mais acquitté pour les mêmes raisons, selon le communiqué du procureur.

« Ni justice ni vérité »

« Le verdict sert à blanchir et n’apporte ni la justice ni la vérité pour Jamal Khashoggi et ses proches », a dénoncé dans un communiqué Lynn Maalouf, directrice de la recherche sur le Moyen-Orient pour Amnesty International, évoquant un « procès tout à fait injuste ».

« Ce verdict échoue à se pencher sur l’implication des autorités saoudiennes dans ce crime », a-t-elle ajouté, rappelant que le procès s’est tenu à huis clos.

De son côté, Agnès Callamard, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les exécutions sommaires, a jugé lundi sur Twitter que le meurtre de M. Khashoggi est une « exécution extrajudiciaire dont l’Arabie saoudite est responsable ».

Why the sentence today is anything BUT Justice for #JamalKhashoggi: a) the hearings were held behind closed door even though none of the justification for holding a trial in camera under international law applied to this particular trial