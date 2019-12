La Syrie tire sur des missiles «en provenance» d’Israël

Beyrouth — La défense anti- aérienne syrienne a tiré dimanche soir sur des missiles israéliens, en abattant un dans la banlieue de Damas, a indiqué l’agence officielle Sana. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme et disposant d’un vaste réseau de sources en Syrie trois explosions ont retenti dans la banlieue de Damas, après des tirs ayant ciblé « des positions du régime syrien et iraniennes ». Au moins deux missiles se sont abattus sur ces positions dans les environs de la région d’Aqraba, au niveau de la route de l’aéroport de Damas, tandis qu’un missile a été abattu par la défense antiaérienne syrienne, selon l’Observatoire. Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, l’armée israélienne a mené des centaines de frappes sur le sol syrien contre des cibles iraniennes et des milices pro-Téhéran, deux alliés du régime de Bachar al-Assad.