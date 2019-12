Un veto et de nouveaux heurts frappent la Syrie

Nations Unies —La Russie et la Chine ont mis vendredi leur veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution de l’Allemagne, de la Belgique et du Koweït étendant d’un an l’aide humanitaire transfrontalière de l’ONU à quatre millions de Syriens, que Moscou veut réduire radicalement. Les autorités syriennes « ont repris le contrôle sur la majeure partie du territoire » et cette résolution est « obsolète », a dit l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia. « Il n’y a pas d’alternative », a rétorqué l’ambassadrice adjointe de la France, Anne Gueguen. L’autorisation onusienne sur l’aide transfrontalière expire le 10 janvier. Des dizaines de milliers de civils ont fui les bombardements du régime syrien et de son allié russe cette semaine à Idleb, dernier grand bastion hostile à Damas, où les combats se sont intensifiés vendredi, ont indiqué les Nations unies.