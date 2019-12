70 combattants tués dans une contre-attaque du régime en Syrie

Sorman — L’accord de cessez-le-feu à Idleb, en Syrie, a été fragilisé par deux jours d’affrontements violents entre les forces prorégime et des factions djihadistes et rebelles ayant fait près de 70 morts, a indiqué dimanche l’Observatoire syrien des droits de l’homme. « Les forces du régime mènent […] une contre-attaque dans un secteur du sud-est d’Idleb, où les groupes rebelles et djihadistes avaient pris le contrôle samedi de quatre villages », a précisé le directeur de l’organisme, Rami Abdel Rahmane. Ces affrontements ont entraîné la mort de 36 membres des forces du régime syrien et de 33 combattants dans le camp adverse, selon l’Observatoire. En dépit de la trêve annoncée le 31 août par le régime syrien et son allié russe, les combats au sol, d’abord sporadiques, se sont intensifiés ces dernières semaines. Près de 470 combattants, ainsi que plus de 160 civils, dont 45 enfants, auraient péri dans ces affrontements.