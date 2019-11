Donald Trump annonce la reprise des négociations avec les talibans

Bagram — Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé jeudi sur une base américaine en Afghanistan la reprise des négociations avec les talibans. Le 7 septembre, M. Trump avait, à la surprise générale, mis fin aux discussions engagées depuis un an avec les talibans, qui semblaient pourtant sur le point d’aboutir à un accord historique après dix-huit ans de conflit en Afghanistan. Le négociateur américain n’avait dévoilé alors que peu de détails sur « l’accord de principe » qu’il affirmait avoir conclu avec les talibans. Il devait permettre un retrait progressif des soldats américains basés en Afghanistan, en échange de garanties de sécurité, d’une « réduction de la violence » et de l’ouverture de négociations directes entre les talibans et le gouvernement de Kaboul.