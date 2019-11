Retour dans la rue après l’arrestation de cinq jeunes Libanais

Beyrouth —Plus d’un mois après le début de la protestation contre l’ensemble de la classe dirigeante du Liban, jugée corrompue et incompétente, de nouvelles manifestations ont eu lieu dimanche à Beyrouth, à Tyr et à Tripoli. Cinq jeunes Libanais, dont trois mineurs, accusés d’avoir déchiré des affiches du parti fondé par le président Michel Aoun, ont été brièvement arrêtés samedi soir, a rapporté le Comité des avocats pour la défense des manifestants. Les forces de sécurité les ont relâchés peu après minuit. Tard dimanche, des manifestants ont bloqué les grands axes routiers du pays et ont appelé à une journée de grève pour lundi, afin de protester contre l’absence de progrès dans la formation d’un nouveau gouvernement.