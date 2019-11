Human Rights Watch expulsée d’Israël

Jérusalem —Israël est en voie de devenir la première démocratie à expulser un chercheur de Human Rights Watch, a déploré dimanche le directeur de l’ONG, Kenneth Roth, condamnant l’expulsion prévue lundi de son patron pour Israël et les Territoires palestiniens. Omar Shakir, un citoyen américain, a épuisé tous ses recours pour annuler son expulsion, justifiée, selon Israël, par une nouvelle loi interdisant l’accès au pays à des étrangers accusés de soutenir la campagne de boycottage de l’État hébreu. « Ce qu’Israël entend faire en m’expulsant est exactement ce que la Syrie, l’Égypte et Bahreïn, ont fait avec moi auparavant », a regretté M. Shakir, citant aussi le Venezuela, la Corée du Nord et Cuba parmi d’autres ayant expulsé un membre d’Human Rights Watch.