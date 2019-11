Enquête sur une vidéo d’une garde-frontière tirant sur un Palestinien

Jérusalem — La police israélienne a annoncé dimanche qu’une enquête a été ouverte et plusieurs policiers relevés de leurs fonctions après la diffusion d’une vidéo montrant une garde-frontière israélienne tirant une balle de caoutchouc sur un Palestinien de dos. Samedi soir, la chaîne de télévision israélienne 13 a diffusé une vidéo montrant des gardes-frontières israéliens intimant à un Palestinien de rebrousser chemin devant un poste de contrôle à al-Zaïm, en Cisjordanie occupée, près de Jérusalem. Alors que le Palestinien obéit et s’éloigne, de dos et les mains levées, un membre des gardes-frontières tire une balle en caoutchouc. Touché, le Palestinien s’écroule, en criant de douleur. « L’incident a eu lieu il y a un an et demi », a déclaré à l’AFP Micky Rosenfeld, le porte-parole de la police israélienne, dont font partie les gardes-frontières. « Dès que l’incident a été connu, la garde-frontière a été relevée de ses fonctions, soupçonnée d’avoir tiré une balle en caoutchouc » contre le Palestinien, a-t-il dit, ajoutant qu’une enquête a été ouverte par le ministère de la Justice. « Les autres gardes-frontières présents [lors de l’incident] ont également été relevés de leurs fonctions », a-t-il précisé. Dimanche, après la diffusion de cette vidéo qui se propage sur les réseaux sociaux, l’Organisation de libération de la Palestine a demandé aux Nations unies de prendre position.