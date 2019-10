Trump assure que les États-Unis n’ont pas «abandonné» les Kurdes

Le président américain Donald Trump a assuré mardi que les États-Unis n’avaient pas « abandonné » les Kurdes de Syrie, deux jours après avoir annoncé le retrait de troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque.

« Nous sommes en train de quitter la Syrie, mais nous n’avons absolument pas abandonné les Kurdes qui sont des gens formidables et de merveilleux combattants », a tweeté M. Trump.

« Nous aidons les Kurdes financièrement [et en leur fournissant des] armes », a-t-il ajouté.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!