Vols interrompus par des drones à Dubaï

Dubaï — Les vols à l’arrivée de l’aéroport international de Dubaï ont été brièvement interrompus dimanche en raison d’une « activité suspecte de drone » ayant entraîné le détournement de deux vols, a annoncé à l’AFP un porte-parole de l’aéroport. La situation est particulièrement sensible à Dubaï dans un contexte de fortes tensions régionales avec l’Iran et de guerre au Yémen, où les Émirats arabes unis interviennent au côté de leur allié saoudien au sein d’une coalition soutenant le gouvernement depuis 2015. Soutenus par Téhéran, les rebelles yéménites houthis, qui ont revendiqué une attaque contre deux installations pétrolières saoudiennes majeures la semaine dernière, ont menacé de frapper « des dizaines de cibles » à Dubaï et à Abou Dhabi.