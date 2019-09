Gantz dit vouloir être le premier ministre d’un gouvernement d’union en Israël

Benny Gantz, le grand rival de Benjamin Nétanyahou aux législatives israéliennes, a affirmé jeudi vouloir être le premier ministre d’un futur gouvernement d’union nationale visant à sortir le pays de l’impasse politique.



Deux jours après les législatives, les résultats encore provisoires créditent le Likoud de M. Nétanyahou de 31 sièges sur les 120 de la Knesset, contre 33 pour le parti Kahol Lavan (« bleu-blanc ») de l’ancien général Benny Gantz.



En ajoutant leurs alliés respectifs et potentiels, des partis religieux et/ou très marqués à droite pour M. Nétanyahou, et des formations à gauche ou arabes pour M. Gantz, le compteur tombe à 56 députés dans chaque camp, sous la barre des 61 sièges nécessaires pour obtenir une majorité au Parlement.



Plus tôt dans la journée, le premier ministre Benjamin Nétanyahou avait surpris le pays en tendant la main à M. Gantz afin de former un « gouvernement d’union », après avoir plaidé précédemment pour la formation d’un gouvernement de droite.



« Les Israéliens veulent un gouvernement d’union », a répondu dans l’après-midi M. Gantz. Mais « je vais former ce gouvernement avec moi à sa tête [...] Nous écouterons tout le monde, mais n’accepterons pas qu’on nous dicte des choses », a-t-il ajouté avant une réunion avec les cadres de sa formation.



« Le parti bleu blanc a gagné et à l’heure où je vous parle nous avons 33 sièges alors que Nétanyahou n’a pas obtenu la majorité suffisante pour former une coalition comme il l’espérait », a fait valoir M. Gantz, un ancien chef de l’état-major de l’armée israélienne.