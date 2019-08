Le Liban dit avoir le droit de se défendre «par tous les moyens»

Beyrouth — Les autorités libanaises ont indiqué mardi avoir le droit de défendre leur pays « par tous les moyens contre toute agression », après une attaque dimanche par un drone armé d’un fief du Hezbollah attribuée à Israël. Le Conseil supérieur de la défense s’est réuni pour discuter de cette attaque qui a eu lieu en banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement armé libanais Hezbollah, un allié de l’Iran. Israël n’a pas revendiqué l’attaque. Mais le premier ministre Benjamin Nétanyahou a mis en garde le Hezbollah et le président libanais. « Je veux leur dire, [à Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah] et à l’État libanais, qui héberge cette organisation dont le but est de nous détruire […] : prenez garde à ce que vous dites et surtout à ce que vous faites. »