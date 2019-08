Au moins 14 morts et 145 blessés dans un attentat à Kaboul

Kaboul — Un attentat à la voiture piégée revendiqué par les talibans a fait au moins 14 morts et 145 blessés, dont une majorité de civils, mercredi dans l’ouest de Kaboul, ont indiqué les autorités. « Un véhicule rempli d’explosifs a sauté à l’entrée du commissariat de police », a déclaré un porte-parole du ministère afghan de la Sécurité publique. Dix des quatorze morts sont des civils, tout comme 92 des blessés. « C’était la terreur absolue. J’ai vu des femmes pleurer, cherchant désespérément leur mari ou leurs enfants », a raconté un journaliste afghan, Zakeria Hasan. Les civils continuent de payer un lourd tribut au conflit. L’ONU a révélé que le mois de juillet avait été le plus sanglant depuis mai 2017, avec plus de 1500 civils tués ou blessés à travers le pays.