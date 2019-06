Donald Trump dit avoir annulé une frappe sur l’Iran pour éviter 150 morts

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis étaient prêts à exercer des représailles contre l’Iran pour avoir abattu un drone américain, mais qu’il a annulé les tirs de missiles 10 minutes avant leur exécution, après avoir annoncé que 150 personnes pourraient mourir.

M. Trump a écrit vendredi sur Twitter que les États-Unis ne permettraient jamais à l’Iran de se doter d’une arme nucléaire. Mais il a déclaré qu’il n’était pas pressé de réagir militairement à la destruction, cette semaine, de l’énorme drone de surveillance américain sur le détroit d’Ormuz.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!