Le régime syrien bombarde à nouveau Idleb, malgré un appel de Trump

Le régime de Bachar al-Assad a de nouveau bombardé lundi la province d’Idleb en Syrie tuant six civils, ignorant un appel du président américain Donald Trump à mettre fin au « bombardement infernal » par l’armée et ses alliés de ce bastion dominé par les djihadistes.

La Russie, qui aide militairement le régime dans le pays en guerre, a affirmé que l’armée russe visait des « terroristes » à Idleb, une province du nord-ouest syrien en grande partie contrôlée par Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda) et ultime grand fief des djihadistes en Syrie.

Depuis fin avril, le régime Assad et l’armée de l’air russe bombardent les secteurs djihadistes dans la province d’Idleb et d’autres également sous contrôle de HTS dans les provinces voisines de Hama, d’Alep et de Lattaquié.

Si le régime n’a pas annoncé une offensive à proprement parler contre HTS, il poursuit ses bombardements et livre des combats au sol, grignotant des zones dans la région.

Plus de 300 civils ont été tués ainsi qu’environ 700 combattants des deux camps en un mois, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Lundi, les frappes aériennes du régime ont visé plusieurs secteurs de la province, tuant six civils dont quatre dans la localité de Maaret al-Noomane, soumise à des bombardements intenses ces derniers jours, a précisé l’ONG.

Au milieu des destructions, des Syriens fuyaient les bombardements du régime contre Maaret al-Noomane alors que des secouristes transportent des blessés ou évacuent survivants ou victimes des décombres, selon un correspondant de l’AFP sur place.

« Armes bannies »

Le Kremlin a justifié les raids, en accusant les jihadistes de bombarder des zones prorégime. « Les bombardements des terroristes en provenance d’Idleb sont inacceptables et des mesures sont prises pour neutraliser les positions d’artillerie ».

La veille, M. Trump a appelé à cesser les frappes.

« J’entends parler que la Russie, la Syrie […] se livrent à un bombardement infernal dans la province d’Idleb en Syrie et tuent sans discrimination beaucoup de civils innocents », a écrit sur Twitter le président américain. « Le Monde observe cette boucherie. Quel est l’objectif, qu’est-ce que vous allez obtenir ? ARRÊTEZ ! ».

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!