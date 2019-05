Le Parlement israélien vote pour de nouvelles élections en septembre

Le Parlement israélien a voté pour sa propre dissolution jeudi moins de deux mois après avoir été élu, et pour de nouvelles élections le 17 septembre, un scénario inédit dans l’histoire du pays.



Le Parlement (Knesset) a voté dans la nuit pour la dissolution en deuxième et troisième lectures par 74 voix pour et 45 contre, à l’instigation du Likoud du premier ministre Benjamin Nétanyahou. Ce dernier, incapable de former une coalition de gouvernement avec les partis de droite arrivés en tête des législatives du 9 avril, a préféré renvoyer les Israéliens aux urnes pour la deuxième fois en moins de cinq mois plutôt que de voir le président Reuven Rivlin donner sa chance à un autre député.