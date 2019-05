Téhéran rétorque à Trump qu’il ne mettra «pas fin à l’Iran»

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a répondu lundi aux dernières menaces de Donald Trump à l’encontre de son pays en affirmant que les « railleries génocidaires » du président américain ne mettraient « pas fin à l’Iran ».

L’hôte de la Maison-Blanche « espère réussir là où Alexandre [le Grand], Gengis [Khan] et les autres agresseurs ont échoué », a écrit M. Zarif sur son compte Twitter en faisant référence à deux conquérants étrangers ayant dominé la Perse (l’ancien nom de l’Iran) à une période donnée de son histoire plurimillénaire.

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works!