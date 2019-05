Syrie: plus de 40 morts en 24 heures dans des combats

Beyrouth — Au moins 42 combattants ont été tués en 24 heures d’affrontements entre les forces du régime syrien et des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, théâtre d’un regain de violences depuis plusieurs semaines, a annoncé lundi l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont intensifié depuis fin avril leurs bombardements contre la province d’Idleb et les territoires insurgés adjacents contrôlés par des groupes djihadistes. Au moins 25 djihadistes et 17 combattants prorégime ont été tués, selon l’OSDH. Entre fin avril et le 9 mai, les bombardements en Syrie ont poussé à la fuite quelque 180 000 personnes et au moins 119 civils ont été tués dans les violences pendant cette période, selon l’OSDH.