Syrie: des affrontements font plus de 40 morts

Beyrouth — Au moins 43 combattants ont été tués lors d’affrontements entre les forces du régime et des djihadistes lundi dans le nord-ouest de la Syrie, où le pouvoir et son allié russe ont intensifié les frappes ces derniers jours, selon une ONG. Toujours dans le nord-ouest, une base militaire russe a été la cible de roquettes lancées depuis un secteur contrôlé par des djihadistes, mais ces tirs ont été neutralisés et n’ont fait ni victime ni dégât, selon un communiqué du ministère de la Défense russe. À Damas, l’agence officielle Sana a rapporté des « opérations intensives » menées par l’armée contre des positions « des groupes terroristes » à Hama et à Idleb. Plus tôt dans la journée, cinq civils ont été tués dans des raids aériens russes ou des tirs d’artillerie du régime, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.