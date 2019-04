La Libye demande à l’ONU d’enquêter sur Tripoli

Photo: Fadel Senna Agence-France Presse

Nations Unies — La Libye a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU d’envoyer une équipe d’inspecteurs pour enquêter sur les violences perpétrées contre des civils à Tripoli. La requête a été formulée dans une lettre envoyée par l’ambassadeur libyen à l’ONU et datée du 18 avril. Selon le Gouvernement d’union nationale libyen — reconnu par la communauté internationale et soutenu par l’ONU —, les forces de l’Armée nationale libyenne, du maréchal Khalifa Haftar, ont notamment tué des civils, détruit des propriétés et recruté des enfants soldats. Les combats, concentrés autour de la capitale libyenne, ont fait au moins 278 morts et 1332 blessées en plus de trois semaines de conflit, selon le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la santé.