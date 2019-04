En Égypte, Sissi pourra prolonger sa présidence

Le Caire — La révision constitutionnelle controversée permettant la prolongation de la présidence d’Abdel Fattah al-Sissi, et renforçant les pouvoirs de l’ex-maréchal accusé de graves violations des droits de la personne en Égypte, a été approuvée par référendum à 88,83 %, a annoncé mardi l’Autorité nationale des élections. La Constitution limitait la présidence à deux mandats consécutifs. Le scrutin a été organisé en un temps record et sans véritable débat de fond. « Le référendum s’est déroulé dans un environnement tellement injuste que ses résultats ne peuvent prétendre à une quelconque légitimité », a dénoncé Human Rights Watch. Sissi, 64 ans, a été élu en 2014 avec 96,9 % des voix, un an après avoir renversé avec l’armée le président islamiste Mohamed Morsi. Il a été réélu en 2018 à 97,08 %.