Jérusalem: Bolsonaro crée un précédent diplomatique

Jérusalem — Le président brésilien, Jair Bolsonaro, est devenu lundi le premier chef d’État étranger à se rendre au mur des Lamentations, à Jérusalem, en compagnie d’un premier ministre israélien. Pendant des décennies, les dirigeants étrangers se sont gardés d’apparaître au côté d’un dirigeant israélien devant le mur des Lamentations — un site sacré du judaïsme situé dans la vieille ville de Jérusalem — pour ne pas sembler prendre position sur le statut de cette ville, l’une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien. Donald Trump avait été en mai 2017 le premier président américain en exercice à se recueillir devant le Mur. Mais il était accompagné par le rabbin du Mur, Shmuel Rabinovitz, et non pas par un dirigeant israélien.