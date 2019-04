Hérat — Des villageois de l’ouest de l’Afghanistan tentaient dimanche d’évacuer les eaux boueuses qui ont envahi leurs maisons après les pires inondations de la décennie, alors que certains autres moins chanceux se lamentaient d’avoir « tout perdu ». Les pluies torrentielles qui se sont abattues deux jours durant depuis vendredi matin ont ravagé cinq provinces du nord et de l’ouest du pays, provoquant la mort d’au moins 35 personnes. En plus de détruire des habitations par milliers, ces crues soudaines ont dévasté des camps de familles déplacées qui avaient dû fuir l’été dernier en raison de la sécheresse. Selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes en Afghanistan, plus de 3000 maisons ont été partiellement ou totalement détruites dans les cinq provinces touchées par ces crues soudaines.