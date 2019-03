L’Arabie saoudite libère trois militantes des droits de la personne

Riyad — L’Arabie saoudite a annoncé avoir libéré provisoirement jeudi 3 des 11 militantes des droits de la personne qui ont été arrêtées il y a près d’un an lors d’une campagne de répression dans le royaume ultraconservateur. Ces 11 femmes sont jugées depuis le 13 mars devant une cour pénale à Riyad. Selon des médias internationaux et des ONG, elles sont poursuivies entre autres pour avoir « contacté des organisations internationales, des médias étrangers et d’autres militants ». Elles sont également accusées d’avoir milité pour le droit des femmes, y compris la fin du système de tutelle en Arabie saoudite, qui les oblige à obtenir la permission d’un parent masculin pour de nombreuses démarches.