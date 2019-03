La souveraineté israélienne sur le Golan reconnue par Trump?

Jérusalem — Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a affirmé dimanche sur Twitter que le président américain, Donald Trump, allait reconnaître lundi la souveraineté israélienne sur la partie du plateau du Golan syrien occupée et annexée par l’État hébreu. Donald Trump avait déclaré jeudi dans un tweet qu’il était temps « pour les États-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d’Israël sur le Golan, qui a une importance stratégique pour l’État d’Israël et la stabilité régionale », rompant ainsi avec le consensus international et des décennies de diplomatie américaine au Moyen-Orient. Israël a conquis une grande partie du Golan syrien lors de la guerre des Six Jours en 1967 et l’a annexée en 1981.