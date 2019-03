La Roumanie pourrait transférer son ambassade à Jérusalem

Washington — La première ministre de la Roumanie a promis dimanche à Washington que son pays allait déménager son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. Viorica Dancila suit ainsi la voie ouverte en décembre 2017 par le président américain, Donald Trump. Mais un tel déménagement doit recevoir le feu vert du chef de l’État roumain pour devenir réalité. Or, le président roumain, Klaud Iohannis, s’y est aussitôt opposé. Accusant la première ministre de « s’empresser de faire des annonces publiques en l’absence de toute décision à cet égard », le chef de l’État a souligné ne pas avoir encore reçu l’analyse promise par le gouvernement, qui devrait peser les arguments pour et contre une telle démarche. M. Iohannis avait estimé par le passé qu’un transfert de l’ambassade « représenterait une violation du droit international » et estimé que Bucarest devait garder une « position équilibrée et équidistante » sur le Proche-Orient.