Les enfants de djihadistes européens doivent être protégés, selon un Nobel

Paris — Le Prix Nobel de la paix Kailash Satyarthi a exhorté lundi les gouvernements européens à protéger les enfants de leurs ressortissants ayant combattu dans les rangs du groupe armé État islamique, quelques jours après la mort d’un nourrisson britannique dans un camp en Syrie. « Ces enfants ne sont pas des djihadistes », a lancé l’activiste indien, récompensé en 2014 par le jury du Nobel pour son inlassable lutte pour les droits des enfants, lors d’un entretien avec l’AFP à Paris. « Si nous ne sommes pas capables de leur prodiguer les soins et la protection appropriés […], nous courons un plus grand risque de les voir exploités et manipulés », a-t-il estimé.