Abbas désigne un proche comme premier ministre

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a nommé premier ministre dimanche l’un de ses proches, Mohammad Chtayyeh, le chargeant de former un nouveau gouvernement. Ce choix devrait renforcer l’emprise de son parti, le Fatah, au détriment du Hamas, le mouvement islamiste rival.

Fin décembre, le président palestinien avait annoncé vouloir dissoudre le Parlement palestinien, contrôlé par le Hamas, et organiser des élections. Un mois plus tard, le précédent premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, remettait sa démission.

Ces annonces et la nomination de Mohammad Chtayyieh, un des fidèles du président palestinien, à la tête du gouvernement sont perçues par les analystes comme une manière pour Mahmoud Abbas d’écarter encore davantage le Hamas, qui contrôle Gaza. Ce dernier a annoncé dimanche qu’il ne reconnaissait « pas le gouvernement séparatiste, car il a été formé sans consensus national ».

Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a dénoncé dans un communiqué un nouveau gouvernement qui « reflète l’unilatéralisme d’Abbas et son monopole du pouvoir », mettant en garde contre la volonté du président palestinien de séparer la bande de Gaza de la Cisjordanie occupée.

Le gouvernement est l’émanation de l’Autorité palestinienne, entité intérimaire internationalement reconnue et censée préfigurer un État indépendant qui comprendrait la Cisjordanie et la bande de Gaza, séparées de quelques dizaines de kilomètres par le territoire israélien. Mais dans les faits, c’est le président palestinien qui prend les décisions importantes.

Paysage politique figé

En 2014, la nomination du précédent gouvernement s’était faite lors d’une phase de réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Le cabinet ainsi formé était composé de personnalités indépendantes que les deux mouvements avaient acceptées, avant que le rapprochement ne vole en éclat.

Le nouveau gouvernement que devra annoncer M. Chtayyieh dans les prochaines semaines est, lui, le fruit de l’échec des négociations entre le parti laïque du président palestinien et le mouvement islamiste. « Si le Hamas veut toujours former avec d’autres un mini-État à Gaza pour les Frères musulmans, nous devons mettre fin à la relation […] et former un nouveau gouvernement », avait ainsi déclaré Nabil Abou Roudeinah, le porte-parole du président palestinien, le mois dernier.

En 2006, le Hamas a remporté les élections législatives palestiniennes, mais la communauté internationale a refusé de reconnaître cette victoire. Un an plus tard, le mouvement islamiste prenait le contrôle de la bande de Gaza au terme d’une quasi-guerre civile avec le Fatah.

Depuis, tous les efforts de réconciliation entre les deux frères ennemis palestiniens ont échoué, figeant le paysage politique : le Parlement ne siège pas et le président, Mahmoud Abbas, dont le mandat a expiré depuis 2009, dirige toujours l’Autorité palestinienne, faute d’élections.