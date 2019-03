Détenus palestiniens: la prison pour trois soldats israéliens

Jérusalem — Trois soldats israéliens ont été reconnus coupables dimanche de « violences aggravées » contre des détenus palestiniens, selon un communiqué de l’armée. Les soldats ont été condamnés à six mois et demi de prison ferme. Ils ont avoué avoir agressé et blessé des Palestiniens détenus, peu de temps après une attaque dans laquelle deux soldats israéliens avaient été tués en Cisjordanie occupée par des tirs palestiniens, en décembre 2018. Les forces israéliennes ont démoli jeudi en Cisjordanie occupée la maison d’un Palestinien accusé d’être impliqué dans cet attentat et dans un autre, également en décembre, ayant coûté la vie à un bébé israélien. Ce territoire est occupé depuis plus de cinquante ans par l’État hébreu.