Syrie: rare rencontre entre les chefs d’état-major russe et américain

Washington — Les chefs d’état-major russe et américain se sont rencontrés lundi en Autriche afin d’évoquer la poursuite des opérations en Syrie, où les États-Unis ont décidé de maintenir une « force résiduelle » pour notamment protéger leurs alliés kurdes. « Les deux responsables militaires ont discuté des mesures de « déconfliction » entre les opérations militaires en Syrie de la Russie et de la coalition internationale » qui lutte contre le groupe État islamique (EI), a précisé un porte-parole de l’état-major américain. Depuis l’entrée de la Russie dans le conflit en 2015, Moscou et Washington se sont entendus pour se départager leurs zones d’opérations contre le groupe EI, et éviter tout incident par des mesures dites de « déconfliction ». Les militaires se préviennent mutuellement de leurs opérations aériennes pour éviter que leurs forces se retrouvent face à face.