L’assaut final contre le groupe État islamique est lancé en Syrie

Photo: Felipe Dana Associated Press

Champ pétrolier d’Al-Omar — Les forces antidjihadistes ont annoncé vendredi le début de l’assaut final contre le groupe État islamique (EI) en Syrie. Engagées depuis septembre dans une offensive contre l’ultime enclave du groupe EI, dans la province orientale de Deir Ezzor, les Forces démocratiques syriennes (FDS) avaient dû suspendre leurs opérations il y a plus de deux semaines pour épargner les civils, accusant les djihadistes de les utiliser comme « boucliers humains ». Les FDS ont repris les tirs d’artillerie contre l’enclave, mais les combats au sol n’ont toujours pas commencé, a indiqué un responsable. Plus tôt dans la journée, des dizaines de personnes ont été évacuées de l’enclave, qui tient encore moins d’un demi-kilomètre carré, à bord de six camions.