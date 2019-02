Syrie: évacuation des civils du dernier bastion du groupe EI

Photo: Felipe Dana Associated Press

Baghouz — Plus de 40 camions transportant des hommes, mais surtout des femmes et des enfants, ont quitté vendredi l’ultime réduit du groupe armé État islamique (EI) dans l’Est syrien, sous la supervision des forces arabo-kurdes qui espèrent proclamer bientôt leur victoire contre les djihadistes acculés. À Baghouz, les combattants du groupe EI ne tiennent plus que quelques pâtés de maisons, où ils sont retranchés dans des tunnels, au milieu d’un océan de mines. Mais des civils y sont toujours présents, principalement des femmes et des enfants de djihadistes, que les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes, soutenues par la coalition internationale emmenée par Washington, cherchent à faire sortir. Depuis début décembre, près de 44 000 personnes ont fui le secteur, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).