Le groupe EI contrôle désormais moins de 1% de son «califat»

Beyrouth — Le groupe armé État islamique (EI) ne contrôle plus désormais que moins de 1 % de son « califat » autoproclamé, qui couvrait autrefois de vastes régions à cheval sur la Syrie et l’Irak, a annoncé jeudi la coalition internationale antidjihadiste menée par Washington. Après une montée en puissance fulgurante en 2014, le groupe armé EI a vu son territoire se réduire comme peau de chagrin face à de multiples offensives en Syrie et en Irak. Les djihadistes sont aujourd’hui acculés dans un ultime réduit dans l’Est syrien, où ils sont la cible d’une offensive des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale. Depuis décembre, plus de 37 000 personnes auraient fui cet ultime réduit djihadiste, principalement des familles du groupe EI.