Il y a 40 ans, la Révolution iraninenne

Photo: Associated Press

Chants à la gloire de l’islam et de la nation iranienne, slogans anti-américains ou contre la dynastie saoudienne : l’Iran a lancé vendredi les cérémonies marquant le 40e anniversaire de la Révolution islamique. Comme chaque année, les célébrations ont commencé à 9 h 33 (1 h 33, heure du Québec), heure de l’arrivée à Téhéran, le 1er février 1979, de l’avion d’Air France ayant ramené d’un exil de plus de 14 ans l’ayatollah Rouhollah Khomeiny, père de la Révolution et premier guide de la République islamique d’Iran. Cet anniversaire a lieu dans une période de difficultés économiques pour le pays. Les retombées commerciales et financières espérées de l’accord sur le nucléaire signé en 2015 avec la communauté internationale ne se sont guère concrétisées, et le pays souffre du rétablissement des sanctions américaines consécutif au retrait unilatéral des États-Unis de ce pacte en 2018.